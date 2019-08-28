19 Сентября 2020
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Телеграм, Telegram (2018) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Telegram выпустит свою криптовалюту в до конца октября

Газета New York Times сообщила о сроках запуска криптовалюты мессенджера Telegram, которая получит название Gram – выпустить первую ее партию планируется в течение сентября-октября 2019 года. Об этом рассказали инвесторы, знакомые с планами руководства компании.
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Еще один план Telegram – выпуск электронных кошельков, которыми смогут пользоваться 200-300 млн пользователей платформы. В Telegram, якобы, заявляют, что Gram станет новой онлайн-валютой и способом отправки денег в любую точку мира, пишет издание.

По данным издания, Telegram обещал инвесторам выпустить Gram до 31 октября 2019 года, в противном случае он будет обязан вернуть инвесторам деньги. В итоге Telegram рассчитывает выпустить свою криптовалюту даже раньше этого срока, обращает внимание издание.

О планах запустить блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) с криптовалютой Gram основатель менеджера Павел Дуров заявил еще в конце 2017 года. В ходе прошедшего в 2018 года ICO (первичное размещение монет криптовалюты) Telegram привлек $1,7 млрд, напоминает РБК.

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СМИ: Telegram выпустит свою криптовалюту в до конца октября

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Теги: telegram, криптовалюта, gram, мессенджер



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