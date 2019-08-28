В Прикамье столкнулись несколько легковушек, "Урал" и пассажирский автобус, есть пострадавшие

На прикамской трассе столкнулись несколько машин и автобус, пострадали люди, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

В 18.10 27 августа "Киа пиканто" на 31 км трассы Пермь – старый тракт Екатеринбурга "Киа пиканто" стал обгонять рейсовый автобус "Нефаз". Увидев на "встречке" "Ладу гранта", он попытался вернуться на свою полосу.

Не успев сбавить скорость, "пиканто" столкнулся с ехавшим в его полосе "Уралом". От удара легковушку отбросило на "встречку", где произошло столкновение с "грантой". После удара малолитражка по касательной задела автобус. Пострадали водитель и пассажирка "Киа", им оказана помощь на месте.