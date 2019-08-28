Власти Владивостока рекомендуют сократить рабочий день в городе из-за тропического тайфуна

Прохождение тропического тайфуна через регион стало причиной многочисленных аварий и ЧП во Владивостоке. Городские власти обратились к руководителям местных предприятий с рекомендацией сократить в среду, 28 августа, рабочий день, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

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"Это связано с обильными осадками, уже выпавшими в городе, и прогнозом на новые дожди, который дают синоптики", - отметили в администрации города.

"Сейчас все силы рабочих бригад администрации города задействованы на дорогах Владивостока. Первоочередная задача - оперативно устранять возникающие неполадки", - говорится в сообщении пресс-службы.

По прогнозам синоптиков, осадки во Владивостоке возобновятся в среду, 28 августа, после 13 часов и продлятся до позднего вечера. При этом в городе усилятся порывы ветра до 14 м/с. До вечера в краевом центре предположительно выпадет ещё 30-35 мм осадков.