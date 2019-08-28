Аэропорт Владивостока затопило во время тропического тайфуна

В аэропорту Владивостока борются с последствиями мощного тропического тайфуна. Несмотря на экстремальные условия, рейсы выполняются в пределах расписания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани. На 14 часов местного времени (7 утра мск) задерживались три рейса (данные онлайн-табло аэропорта).

Днем в среду, 28 августа, от грунта, нанесенного потоками ливневых вод, очищена водосточно-дренажная система. Пожарные автомобили, канализационные насосные станции и переносные насосы частично откачали воду со стоянки у привокзальной площади.

В аэропорту отмечают, что аэродромная инфраструктура в течение всего продолжения тайфуна работает без сбоев.

"Непогода серьезно осложняет дорожную ситуацию, и многие пассажиры прибывают в аэропорт с опозданием. Производственные службы аэропорта со своей стороны прилагают максимальные усилия к тому, чтобы регистрация и досмотр пассажиров выполнялись оперативно", - отметили в пресс-службе.