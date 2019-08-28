19 Сентября 2020
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Политика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Доклад: институт выборов теряет доверие

Избирательная система в России в текущей предвыборной кампании столкнулась с самым серьезным кризисом со времен протестов 2011–2012 годов.

Как говорится в докладе движения в защиту прав избирателей "Голос", данный процесс ускоряется. Все это происходит на фоне растущего запроса общества на участие в принятии решений, однако ни один из элементов российской избирательной системы не удовлетворяет этот запрос.

Особенностью текущей избирательной кампании стало замещение конкуренции в рамках электоральных процедур силовым воздействием на оппозицию, что привело к беспрецедентному в истории страны применению репрессивных мер в отношении оппозиции и ее сторонников, следует из доклада.

В результате этого теряется доверие к институту выборов со стороны общества. В очень глубоком кризисе находятся политические партии, избирательные комиссии находятся в зависимости от администраций различных уровней, хотя система избиркомов должна быть нейтральна и объективна.

Как отмечают эксперты, существующие политические партии практически не ведут работу на местном уровне и не участвуют в подавляющем большинстве выборов. Это означает, что ситуация с прохождением "муниципального фильтр" в последующие годы не изменится, формально оппозиционные партии останутся в тотальной зависимости от "Единой России" при выдвижении и регистрации своих кандидатов в губернаторы.

В докладе отмечается, что отсутствуют предпосылки для изменения отношения граждан к политическим партиям, все это влечет углубление политического кризиса. А события на выборах в Мосгордуму, где продемонстрирована очевидная предвзятость всей системы избирательных комиссий при проверке документов кандидатов, ведут к полной девальвации института выборов для общества, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, в четырех регионах может возникнуть угроза вторых туров, среди таковых — Алтай, Астраханская, Вологодская область и Волгоградская области.

Политолог Ростислав Туровский считает, что перспективы вторых туров зависят от того, в каких регионах избиратели преодолеют апатию и обеспечат протестную явку.

8 сентября в единый день голосования в России пройдут 16 губернаторских кампаний, предстоит доизбрать депутатов Госдумы в четырех субъектах, также будут проходить десятки кампаний по выборам депутатов в региональные/местные представительные органы власти.

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Доклад: институт выборов теряет доверие

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Теги: выборы, власть, партии



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