Третья полоса в Шереметьево откроется 1 сентября

Аэропорт Шереметьево запустит в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября.

Изначально ее открыть планировалось к началу чемпионата мира по футболу в 2018 году. Но открытие полосы не раз переносилось. Как говорят в Минтрансе, ввод в эксплуатацию третьей ВПП в Шереметьево обеспечит рост взлетно-посадочных операций до 100 в час. В настоящее время количество ВПО составляет 55 операций в час, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции инфраструктуры летного поля (рулежные дорожки, стоянки для самолетов и т.д.) на западном перроне Шереметьево-1 (терминал B).

"Сейчас в рамках проекта второй очереди реконструкции аэропорта идет строительство двух участков новой магистральной рулежной дорожки и примыкающих к ней рулежных дорожек, а также реконструкция центрального перрона сектора обслуживания внутренних рейсов Шереметьево-1, очистных сооружений и водосточно-дренажной сети", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главгосэкспертизы.