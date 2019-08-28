Третья полоса в Шереметьево откроется 1 сентября

19 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    пуховик стильный женский здесь

Общество Центральный ФО Москва
москва аэропорт шереметьево-1 (2008) | Фото: Накануне.ru

Третья полоса в Шереметьево откроется 1 сентября

Аэропорт Шереметьево запустит в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября.

Изначально ее открыть планировалось к началу чемпионата мира по футболу в 2018 году. Но открытие полосы не раз переносилось. Как говорят в Минтрансе, ввод в эксплуатацию третьей ВПП в Шереметьево обеспечит рост взлетно-посадочных операций до 100 в час. В настоящее время количество ВПО составляет 55 операций в час, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции инфраструктуры летного поля (рулежные дорожки, стоянки для самолетов и т.д.) на западном перроне Шереметьево-1 (терминал B).

"Сейчас в рамках проекта второй очереди реконструкции аэропорта идет строительство двух участков новой магистральной рулежной дорожки и примыкающих к ней рулежных дорожек, а также реконструкция центрального перрона сектора обслуживания внутренних рейсов Шереметьево-1, очистных сооружений и водосточно-дренажной сети", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главгосэкспертизы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Третья полоса в Шереметьево откроется 1 сентября

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Шереметьево, аэропорт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 12.11.2019 15:37 Мск Эксперты предложили изменить схемы заходов в Шереметьево, чтобы местные жители не страдали от шума самолетов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети