19 Сентября 2020
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нож кровь (2016) | Фото: В.Н. Горелых

В Тобольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины

В конце июня в дежурную часть полиции Тобольска обратился местный житель с сообщением, что в реке Иртыш он обнаружил труп мужчины.

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Тобольский", погибшим оказался местный житель 1994 года рождения. На теле мужчины обнаружено четыре ножевых ранения. Как выяснили оперативники, преступление совершил ранее судимый местный житель 1987 года рождения.

Погибший в конце марта распивал алкогольные напитки в компании. Между собутыльниками возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанес тоболяку четыре ножевых ранения. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник скинул труп в реку Иртыш.

Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Тобольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины

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Теги: убийство, Тобольск



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