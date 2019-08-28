В Тобольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины

В конце июня в дежурную часть полиции Тобольска обратился местный житель с сообщением, что в реке Иртыш он обнаружил труп мужчины.

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Тобольский", погибшим оказался местный житель 1994 года рождения. На теле мужчины обнаружено четыре ножевых ранения. Как выяснили оперативники, преступление совершил ранее судимый местный житель 1987 года рождения.

Погибший в конце марта распивал алкогольные напитки в компании. Между собутыльниками возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанес тоболяку четыре ножевых ранения. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник скинул труп в реку Иртыш.

Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.