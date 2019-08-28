Сбербанк: пока рано обсуждать новый логотип компании

Сбербанк думает над развитием бренда "Сбер" для своей экосистемы, однако обсуждать варианты логотипа пока считает преждевременным.

По предварительным данным, обсуждается вариант в виде сине-зеленого квадрата. Существующий логотип появился у Сбербанка десять лет назад и представляет собой светло-зеленый круг со смещенными галками.

По словам главы компании Германа Грефа, Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому из названия его экосистемы может пропасть слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Сбербанк начал переговоры с владельцами сервиса 2ГИС на предмет вхождения в капитал компании. Официально стороны информацию пока не комментируют.

2ГИС, согласно измерениям Mediascope, входит в топ-10 работающих в Рунете холдингов. В июне 2018 года его ежемесячная всероссийская аудитория на десктопах и мобильных устройствах равнялась 19,7 млн человек, проживающих в крупных городах. Аналогичный показатель всех проектов самого Сбербанка — 35,4 млн человек.