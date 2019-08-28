Первый полет CR929 состоится в 2023 году

Первый испытательный полет российско-китайского дальнемагистрального пассажирского самолета CR929 состоится в 2023 году.

Об этом сообщил главный конструктор лайнера Максим Литвинов в рамках презентации макета кабины и салона CR929 на авиасалоне МАКС-2019.

По его словам, в настоящее время работы находятся на стадии gate-3, это эскизный проект. До стадии gate-4 (технический проект) необходимо еще около двух лет. На этом этапе будет завершена фаза механической, электрической и электронной интеграции всех компонентов, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, Россия выделит из бюджета 17 млрд долларов на программу дальнемагистрального пассажирского самолёта CR929, который разрабатывается в сотрудничестве с КНР.

Как заявил в интервью "Синьхуа" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, с 2015 года Россия вложила в программу широкофюзеляжного лайнера около 3 млрд руб. В ближайшие годы планируется выделить порядка 17 млрд руб., однако эта сумма еще будет уточняться.

В России будет расположен инженерный центр, а производством, продажей и послепродажным обслуживанием займётся совместное предприятие CRAIC, находящееся в Шанхае.