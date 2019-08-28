В России представят новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Банк России через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений.

Как сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, ранее планировалось, что новая система будет называться "Индивидуальным пенсионным капиталом", однако от этого названия было решено отказаться.

Модель основана на ранее разрабатывавшемся законопроекте об Индивидуальном пенсионном капитале, но в ее основе будет "отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению", сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, внесение в Госдуму проекта закона об индивидуальном пенсионном капитале отложено на неопределенный срок. Инициатива, разработку которой Правительство хотело завершить еще в 2018 г., вызвала негативную реакцию россиян, об этом свидетельствуют данные закрытых опросов. Запуск механизма добровольных накопительных пенсий решено провести после того, как общество оправится от шокового повышения пенсионного возраста.

Напомним, авторы проекта обсуждали идею введения автоматической подписки на новую систему в том случае, если работник не отказался от добровольных взносов. В Госдуме идею раскритиковали, заявив, что это вызовет недовольство.