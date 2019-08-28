Хирург назвал причины массового увольнения врачей

Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы №1 Нижнего Тагила Юрий Изотеев сообщил, с чем связано массовое увольнение врачей.

По его словам, низкая зарплата — не главная причина ухода медиков. По словам хирурга, после увольнения его коллег из Демидовской больницы, пациентов распределили между остальными медучреждениями, что привело к увеличению нагрузки в условиях кадрового дефицита. Нагрузки начали расти около двух лет назад.

"Основное наше условие — это кадровое усиление, улучшение диагностики круглосуточной и правовая защита врача перед пациентом и его родственниками", — отметил Изотеев.

По словам заведующего, в больнице работают шесть хирургов, на каждого из которых приходится по 10 ночных дежурств в месяц. После того как врач отработает сутки, он не уходит домой, а заступает на дневную смену.

Медики обращались в администрацию и минздрав с просьбами усилить дежурную бригаду и улучшить условия труда, однако ответа не последовало. После этого хирурги решили массово уволиться.

Как сообщалось ранее, главный врач ЦГБ №1 Нижнего Тагила должен будет ответить за то, что вовремя не сообщил о возможном увольнении врачей. Ответственность грозит и минздраву. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Это связано с качеством работы главврача. О том, что возник кадровый дефицит, требующий перераспределения потоков, он сообщил в тот момент, когда врачи ушли. Это поздно, недопустимо, за это в том числе главврач будет нести ответственность. Здесь есть вина и минздрава, который должен изучать ситуацию. Врачи в клинике были перегружены, совместительства у них было много. В основном дело в нехватке кадров", - сказал Креков.

Напомним, сразу все шесть врачей хирургического отделения ЦГБ №1 написали заявления на увольнение из-за низких зарплат и высокой нагрузки, последовав примеру своих коллег из Демидовской больницы. Минздрав собрал специальную комиссию. После диалога врачей с властями стало известно, что пятеро из шести хирургов ЦГБ №1, ранее написавшие заявления об уходе, готовы остаться. Демидовская больница усилена врачами из Екатеринбурга и Камышлова.