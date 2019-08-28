Еще один американский сенатор пожаловался на отказ в российской визе

Член сената США, демократ Крис Мерфи сообщил, что ему отказали в получении российской визы.

"К сожалению, российское правительство продолжает изолировать свою страну, блокируя наш визит и еще несколько других в последнее время", — говорится в заявлении сенатора.

Политик отмечает, что считает важным сохранять диалог между странами в периоды тяжелых отношений, несмотря на то, что сам часто выступает с жесткой критикой российского руководства, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону, об этом сообщается на сайте конгрессмена.

Джонсон отметил, что "российские официальные лица продолжают играть в дипломатические игры с искренним старанием".

Джонсон собирался прилететь в Россию в составе американской делегации для участия в переговорах с российскими чиновниками, "организациями гражданского общества", американскими предпринимателями как член комитета Сената по международным отношениям.

Однако в посольстве России в США заявили, что Джонсон не обращался для получения въездной визы.