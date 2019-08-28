МВД поддержало инициативу о блокировке карт из-за подозрительных платежей

Министерство внутренних дел России поддержало инициативу банков о блокировке карт на срок до 30 рабочих дней из-за подозрительных операций.

Представители МВД сказали, что для них 30 дней достаточно, чтобы разобраться в вопросе и завести дело. Тем временем, мнения банкиров по поводу срока блокировки разделились. Одни поддержали предложенную меру, другие считают, что необходимо более детально проработать механизм, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, Ассоциация банков России предложила блокировать на срок до 30 рабочих дней банковские карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. Мера будет обсуждаться на заседании комитета по информбезопасности.

Новый механизм даст возможность банку получателя денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками. Сейчас это возможно только в момент списания из банка отправителя. Но чаще всего клиент о хищении узнает лишь постфактум, когда средства уже списаны с его счета.