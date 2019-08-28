19 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО Москва
пенсия деньги (2013) | Фото:

Накануне выборов: в Москве повысили минимальную пенсию

Московский мэр Сергей Собянин повысил минимальную пенсию жителей мегаполиса с городской доплатой на 2 тыс.

Теперь она составит 19,5 тыс. руб. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Повышение городского стандарта позволит увеличить доплаты к пенсии около 1,6 млн московских пенсионеров, 44 тыс. пенсионеров городская доплата будет установлена впервые, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о том, что Пенсионный фонд России 1 августа 2019 года проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году.

Корректировка коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы. Как следует из сообщения Фонда, чем больше зарплата, тем существеннее будет прибавка к пенсии. Ее максимальный размер ограничен тремя пенсионными коэффициентами и составит 261 руб. 72 коп.

Как ожидается, перерасчет затронет около 14 млн россиян.

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Накануне выборов: в Москве повысили минимальную пенсию

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Теги: выборы, Москва, пенсия



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