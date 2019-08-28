На Первом канале сказали, каким будет преемник Владимира Путина
Преемник президента России Владимира Путина будет достаточно молодым человеком и будет править страной долгое время, об этом пишет Telegram-канал Незыгарь, ссылаясь на информацию в эфире Первого канала.
Отмечается, что Первый канал рассказал о пророчестве Ванги, которая рассказала о преемнике Путина.
"Преемник будет долго жить и править в России", - говорится в сообщении Незыгаря.
Пока никаких подробностей и подтверждений этого сообщения нет.