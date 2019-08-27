В Зауралье трое мужчин с помощью сварки срезали железнодорожные рельсы
В Курганской области трое местных жителей пытались украсть железнодорожные рельсы, чтобы потом продать их в пункт приема металлолома.
17 августа сотрудник железной дороги заметил трех мужчин на 238 км перегона "Шадринск - Качусово", сообщили Накануне.RU в управлении на транспорте МВД России по УрФО.
Оказалось, что в тоннеле для проезда сельскохозяйственной техники злоумышленники с помощью газосварки нарезали семь отрезков рельс.
Мужчин начали искать и вскоре нашли - ими оказались жители деревни Шахматово.
Сейчас возбуждено уголовное дело.