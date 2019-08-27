Тагильская медицина попала на особый контроль губернатора: итог разбора полетов

Губернатор Евгений Куйвашев считает, что главными причинами, побудившими хирургов тагильской больницы массово написать заявления об уходе, стали большая нагрузка и просчеты в организации работы медучреждений. По его словам, есть недостатки в кадровой работе со стороны руководства тагильских больниц и областного минздрава.

Также он дал ряд поручений по системному решению вопросов с кадрами в тагильской медицине, среди которых проведение независимого социологического исследования о качестве услуг и условиях работы сотрудников и оплаты труда.

Напомним, по итогам разговора с областным руководством пятеро из шести хирургов решили отозвать заявления на увольнение. При этом ранее хирурги уже уволились из Демидовской больницы.