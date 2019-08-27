В России увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности

Число россиян, живущих за чертой бедности, превышает 18 млн человек.

Росстат на своем сайте привел статистику, согласно которой во втором квартале прошлого года число россиян, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, составляло 12,5% от общего числа жителей страны, а за аналогичный период этого года показатель увеличился на 0,2% и составил 18,6 млн человек.

По мнению экспертов, это объясняется тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале этого года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1%, в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения - 5,6%.