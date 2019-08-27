Глава Минприроды РФ назвал способы увеличения объемов добычи нефти в стране

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, который находится с официальным визитом в ХМАО, на совещании с представителями отрасли назвал пути так называемого прироста объемов добычи нефти.

Министр отметил, что сейчас сохраняется тенденция падающей добычи на большей части месторождений. По его словам, есть два способа исправления ситуации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Первый путь, считает Кобылкин - это искать и открывать новые месторождения, а второй - увеличивать нефтеотдачу пластов.

"До 80% запасов промышленных категорий находится на действующих промыслах, при этом доля трудноизвлекаемых выросла до 60%", - отметил Кобылкин.

Он добавил, что для стимулирования нефтедобытчиков необходимы неотложные меры со стороны государства. Для этого Минприроды внесло в Госдуму законопроект о внесении поправок в закон "О недрах" в части создания "технологических полигонов", который уже прошел первое чтение.

По словам Кобылкина, особые условия для обкатки нетрадиционных технологий добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых найдут применение и на выработанных и обводненных месторождениях.