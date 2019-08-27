Цитата бортпроводника, севшего в кукурузном поле Airbas, стала слоганом продавцов на МАКСе

Продавцы торговых точек на территории Московского авиакосмического салона использовали цитату бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, одно из членов экипажа Airbus A321, который экстренно сел в кукурузном поле, передает корреспондент Накануне.RU.

На желтых холодильниках выведена черными буквами цитата: "Идем правее на солнце, вдоль рядов кукурузы". Над ней видно хвост самолета.

Напомним, 15 августа Airbus A321 летел из Жуковского в Симферополь и совершил экстренную посадку в кукурузном поле, неподалеку от аэропорта Жуковский. В турбины при взлете попала стая чаек, вызвав моментальный отказ одного двигателя и потерю тяги во втором. Экипажу удалось посадить самолет на брюхо, все остались живы.

Ранее авиакомпания "Уральские авиалинии" выпустила футболки с вышеприведенной цитатой. Дизайн раскритиковали в сети из-за принта: на футболках напечатали не ту модель самолета и с выпущенными шасси, а командир самолета сажал его без шасси. Как пишет издание Лента.ру, в компании критику дизайна не прокомментировали, ответив, что спрос на футболки есть и менять картинку никто не будет.

В подмосковном Жуковском стартовал МАКС-2019. На нем в этом году будет представлено 210 воздушных судов, о своем участии заявили 800 компании из всех уголков мира. Общая площадь экспозиций составит 71.5 тысяч кв. м.