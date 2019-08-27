Дело оппозиционного террориста Иванютенко прошло предварительное слушание в суде

Сегодня, 27 августа, в Невском суде Санкт-Петербурга прошло предварительное слушание по делу Владимира Иванютенко. Его подозревают в покушении на предпринимателя с использованием взрывчатки (222.1 УК РФ – передача компонентов взрывчатого вещества). О предварительном слушании сообщил координатор портала «Русь сидящая» Динар Идрисов.

В Северной столице Иванютенко известен благодаря посещению незаконных акций так называемой несистемной оппозиции в маске Владимира Путина. Также активист состоит в экстремистской организации «Артподготовка», чья деятельность запрещена на территории РФ.

Следствие считает, что Иванютенко собирался взорвать известного предпринимателя Евгения Пригожина. Для организации покушения злоумышленник приступил к изготовлению бомбы. Через камеру хранения магазина «Пятёрочка» подозреваемый пытался передать своему знакомому электродетонаторы и бикфордов шнур.

В феврале Иванютенко был арестован. Летом подрывнику был продлён арест до февраля 2020 года. Однако на сайте Невского суда подозреваемый проходит только по статье 222.1 УК РФ.

Ранее Иванютенко объявлял голодовку в СИЗО, но впоследствии её прекратил. Из-за одиозной славы «несистемщика» в СИЗО участились проверки, к арестантам стали относиться строже. За это сокамерники невзлюбили «подрывника» и «опустили» его по тюремным понятиям. Об инциденте рассказали имиджборд «Двач» и ряд СМИ.

В свою очередь, Иванютенко предпочёл умолчать о «тяготах» своей тюремной жизни, хотя ранее любил рассказывать о себе представителям либеральных СМИ.