Дело оппозиционного террориста Иванютенко прошло предварительное слушание в суде

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России Санкт-Петербург
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Дело оппозиционного террориста Иванютенко прошло предварительное слушание в суде

Сегодня, 27 августа, в Невском суде Санкт-Петербурга прошло предварительное слушание по делу Владимира Иванютенко. Его подозревают в покушении на предпринимателя с использованием взрывчатки (222.1 УК РФ – передача компонентов взрывчатого вещества). О предварительном слушании сообщил координатор портала «Русь сидящая» Динар Идрисов.

В Северной столице Иванютенко известен благодаря посещению незаконных акций так называемой несистемной оппозиции в маске Владимира Путина. Также активист состоит в экстремистской организации «Артподготовка», чья деятельность запрещена на территории РФ.

Следствие считает, что Иванютенко собирался взорвать известного предпринимателя Евгения Пригожина. Для организации покушения злоумышленник приступил к изготовлению бомбы. Через камеру хранения магазина «Пятёрочка» подозреваемый пытался передать своему знакомому электродетонаторы и бикфордов шнур.

В феврале Иванютенко был арестован. Летом подрывнику был продлён арест до февраля 2020 года. Однако на сайте Невского суда подозреваемый проходит только по статье 222.1 УК РФ.

судебные дела, скрин(2019)|Фото:скан, судебные дела

Ранее Иванютенко объявлял голодовку в СИЗО, но впоследствии её прекратил. Из-за одиозной славы «несистемщика» в СИЗО участились проверки, к арестантам стали относиться строже. За это сокамерники невзлюбили «подрывника» и «опустили» его по тюремным понятиям. Об инциденте рассказали имиджборд «Двач» и ряд СМИ.

В свою очередь, Иванютенко предпочёл умолчать о «тяготах» своей тюремной жизни, хотя ранее любил рассказывать о себе представителям либеральных СМИ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дело оппозиционного террориста Иванютенко прошло предварительное слушание в суде

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: иванютенко, покушение на пригожина, невский суд, терроризм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети