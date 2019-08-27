УВЗ на Международном салоне PRO//ДВИЖЕНИЕ.ЭКСПО представит новинки железнодорожного машиностроения

"Уралвагонзавод" госкорпорации Ростех на Международном железнодорожном салоне техники и технологий PRO//ДВИЖЕНИЕ.ЭКСПО, который откроется завтра и продлится до 31 августа, представит сразу шесть натурных образцов своей продукции для железнодорожного машиностроения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

На выставке состоится премьерный показ: концептуальной модели - совместного проекта с ООО «Экспресс Индустрия» - полувагона 12-196-04 на штампосварочных тележках 18-9999, вагона-платформы модели 13-5205 для контейнерных перевозок, созданного по заказу АО «ФГК», шестиосного вагона-самосвала (думпкара) модели 33-5170, универсального полувагона модели 12-5206 с осевой нагрузкой 27 тс, вагона-платформы модели 13-5191-01 с осевой нагрузкой 25 тс для перевозки лесоматериалов.

«Вагоны различного класса демонстрируют новейшие достижения группы УВЗ в разработке и внедрении в производство инновационных, экономичных и эффективных моделей, востребованных на рынке подвижного состава», - отметил заместитель генерального директора по гражданской продукции УВЗ Кирилл Томащук.

Впервые на форуме также будет представлена новая система пожаротушения для локомотивов САП5 ЭТ «Радуга-6», соответствующая обновленным техническим требованиям РЖД.

Кроме того, на открытой площадке можно будет впервые увидеть, а также протестировать собственную разработку УВЗ - электромеханическое подъёмное устройство для посадки-высадки в железнодорожные вагоны людей с ограниченными возможностями. Подъёмники, созданные в рамках программы диверсификации производства с использованием передовых технологий ОПК, значительно облегчают возможности использования пассажирских вагонов инвалидами-колясочниками и отвечают требованиям программы «Доступная среда».

Зрители выставки смогут увидеть и макет рефрижераторного контейнера, который разрабатывается УВЗ в соответствии с госконтрактом по проекту «Инновационные 40-футовые рефрижераторные контейнеры для перевозки рыбы и скоропортящихся продуктов». Вывод на рынок рефконтейнеров, производство которых планируется запустить на «Омсктрансмаше» в 2020 году.

Напомним, международный железнодорожный салон пространства колеи 1520 PRO//ДВИЖЕНИЕ.ЭКСПО проходит раз в два года в подмосковной Щербинке, на территории Экспериментального кольца «ВНИИЖТ» и демонстрирует новейшие достижения в области оборудования, технологий, инфраструктуры, услуг и логистики железнодорожной индустрии. В этом году здесь будет представлено более 100 натурных образцов техники от 11 стран-участниц.