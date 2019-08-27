18 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган МАКС-2019 (2019) | Фото:Telegram

Путин на МАКСе купил мороженое себе и Эрдогану, а сдачу оставил Мантурову – "на развитие авиации"

Владимир Путин традиционно не смог пройти на МАКСе мимо киоска с мороженым. Как и на прошлом авиасалоне, российский президент выбрал для себя и своего окружения "Коровку из Кореновки", протянув продавщице пять тысяч наличными. После этого он пошутил, мол, сдачу отдайте министру на развитие авиации – стоявший тут же глава Минпромторга России Денис Мантуров поблагодарил президента за щедрость. Вместе с Путиным мороженое попробовал и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее осмотрел Су-57 и спросил, можно ли закупить эти самолеты.
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Кстати, на МАКСе в 2017 году у ларька с мороженым Путина сопровождал глава Ростеха Сергей Чемезов. Тогда произошла заминка: президент дал продавщице тысячу и на нее хотел угостить всех. Денег не хватало, тогда Чемезов протянул пятитысячную купюру, что глава государства прокомментировал следующим образом: "Прибыль в этом году у вас какая — 80 миллиардов. Можете себе позволить мороженое купить". Если бы дело было на этом авиасалоне, то Чемезову пришлось бы экономить: вроде как и чистая прибыль 128 млрд руб. за 2018 год, а на докапитализацию ОАК не далее, как в конце июля глава Ростеха просил аж 300 млрд руб.

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Путин на МАКСе купил мороженое себе и Эрдогану, а сдачу оставил Мантурову – "на развитие авиации"

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Теги: макс-2019, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, мороженое, денис мантуров, сергей чемезов



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Развитие сюжета:

Ранее 28.08.2019 14:54 Мск Песков объяснил покупку мороженого Путиным у "той же самой" продавщицы

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