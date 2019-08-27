За массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле ответят главврач больницы и минздрав

Главный врач ЦГБ №1 Нижнего Тагила должен будет ответить за то, что вовремя не сообщил о возможном увольнении врачей. Ответственность грозит и минздраву, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом заявил на брифинге журналистам заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, посетивший сегодня Нижний Тагил.

"Это связано с качеством работы главврача. О том, что возник кадровый дефицит, требующий перераспределения потоков, он сообщил в тот момент, когда врачи ушли. Это поздно, недопустимо, за это в том числе главврач будет нести ответственность. Здесь есть вина и минздрава, который должен изучать ситуацию. Врачи в клинике были перегружены, совместительства у них было много. В основном дело в нехватке кадров", - сказал Креков.

Напомним, сразу все шесть врачей хирургического отделения ЦГБ №1 написали заявления на увольнение из-за низких зарплат и высокой нагрузки, последовав примеру своих коллег из Демидовской больницы. Минздрав собрал специальную комиссию, данные о зарплате врачей у разных сторон существенно расходятся. Сегодня стало известно, что пятеро из шести хирургов ЦГБ №1, ранее написавшие заявления об уходе, готовы остаться. Демидовская больница усилена врачами из Екатеринбурга и Камышлова.