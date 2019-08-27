18 Сентября 2020
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Татьяна Ярошевская (2018) | Фото: Накануне.RU

"Образованный и моральный человек". Прилепин - о назначении Ярошевской во МХАТ

Глава управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская покидает свой пост и переходит на работу во МХАТ им. Горького. В театре Накануне.RU подтвердили кадровое решение и рассказали, что уральская чиновница принята на должность заместителя художественного руководителя – исполнительного директора.

"Исполнительный директор – руководящий пост, центральный. Она будет руководить целой сетью департаментов в театре, художественная часть, финансовая, техническая часть, вот непосредственно над всем этим и будет стоять Татьяна Львовна", – пояснили Накануне.RU во МХАТе.

Отметим, что МХАТ им. Горького в прошлом году сменил свое руководство. Худруком стал режиссер Эдуард Бояков, а писатель, командир одного из боевых подразделений ДНР Захар Прилепин назначен руководителем специальных проектов театра. Эти назначения громко и широко обсуждались в прессе, в том числе и либеральной, где ими открыто возмущались.

Писатель Захар Прилепин рассказал Накануне.RU, что он не удивлен появлением Ярошевской во МХАТе, поскольку она состоит в дружеских отношениях с Эдуардом Бояковым.

"Я с ней общался в Екатеринбурге, она мне показалась очень образованным и очень моральным человеком", – прокомментировал он.

Отметим, что в должности главы управления культуры Татьяна Ярошевская проработала около 15 лет.

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"Образованный и моральный человек". Прилепин - о назначении Ярошевской во МХАТ

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Теги: Ярошевская, МХАТ, Прилепин, Бояков, Екатеринбург, культура, департамент культуры



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Ранее 02.10.2019 14:19 Мск Вместо Ярошевской: назначен новый глава управления культуры администрации Екатеринбурга
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Ранее 26.08.2019 17:17 Мск Ярошевская уходит. В МХАТ

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