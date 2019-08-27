18 Сентября 2020
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Общество Курганская область
ремонт дорог, улица Мостостроителей (2019) | Фото:Накануне.RU

"Деньги еще в апреле получили". В Зауралье при попустительстве главы района срываются сроки ремонта дорог

В Половинском районе Курганской области местные власти срывают сроки ремонта дорог и других социальных объектов.

Как отметил глава департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона Анатолий Воробьев, всему причина - пассивность муниципалитета.

"Вовремя не была сформирована проектно-сметная документация практически по всем объектам. Теперь ситуацию предстоит решать фактически в ручном режиме, чтобы реализовать все обещания, выполнения которых ждут жители района", - отметил Воробьев.

Оказалось, что деньги район получил еще в апреле этого года. Например, на ремонт дорог выделили более 11 млн руб., однако сроки начала работ перенесли на вторую половину августа и сентябрь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья, все процедуры торгов, необходимых для заключения контрактов, начались лишь в августе.

"В лучшем случае, они закончатся только к концу сентября, а уже до начала ноября все ремонты должны быть выполнены полностью", - добавили в ведомстве.

Получить комментарий главы Половинского района Армэна Хачатуряна не удалось, в его приемной не ответили на звонок корреспондента Накануне.RU. Однако один из чиновников администрации района, пожелавший не называть своего имени, рассказал, что всему виной нерасторопность его руководителя.

"Хачатурян по сути за все отвечает. Это все произошло из-за его бесконтрольного поведения над этой ситуацией. Деньги ведь еще в апреле получили. У нас говорят в кабинетах, что Хачатурян получил от Шумкова на Дне города Кургана 24 августа большой пендель, и сейчас все это вскрылось, все эти отставания по ремонтам. Мы то все тут на местах прекрасно знали ситуацию. Похоже, главу нашего района ждет скорая отставка", - отметил источник.

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"Деньги еще в апреле получили". В Зауралье при попустительстве главы района срываются сроки ремонта дорог

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Теги: Армэн Хачатурян, Половинский район, дороги, строительство, сроки



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