В Нижний Тагил на фоне увольнения хирургов переброшены врачи из Екатеринбурга и Камышлова

Демидовская больница Нижнего Тагила на фоне увольнения хирургов усилена специалистами из Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Демидовской больнице сегодня четыре хирурга. Два из них откомандированы из Екатеринбурга, два приняты дополнительно, еще направлены врач из Камышлова. Идут переговоры ещё с двумя, в ближайшую неделю вопрос будет закрыт. Но уже те врачи, что есть, позволяют оказывать необходимый объём помощи. Увеличим количество "целевиков" для Нижнего Тагила", - заявил журналистам заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков по итогам своей поездки в город.

Напомним, сразу все шесть врачей хирургического отделения ЦГБ №1 написали заявления на увольнение из-за низких зарплат и высокой нагрузки, последовав примеру своих коллег из Демидовской больницы. Минздрав собрал специальную комиссию, данные о зарплате врачей у разных сторон существенно расходятся. Сегодня стало известно, что пятеро из шести хирургов ЦГБ №1, ранее написавшие заявления об уходе, готовы остаться.