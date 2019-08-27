Заместитель Цуканова принял борцов с "Атомстройкомплексом" - они принесли 2 тысячи подписей

Сегодня в приемной президента РФ в Уральском федеральном округе состоялась встреча по вопросу сохранения Березовой рощи в Екатеринбурге. С представителем защитников рощи, которые протестуют против планов "Атомстройкомплекса" по застройке территории, встретился заместитель уральского полпреда Виктор Дубенецкий. Стоит отметить, что активисты, пожалуй, впервые удостоились аудиенции такого уровня.

Как сообщили Накануне.RU защитники Березовой рощи, на встрече для Николая Цуканова было передано обращение от местных жителей и активистов, защищающих рощу от уничтожения. В нем рассказывается о сложившейся ситуации. Вместе с обращением было передано более 2 тысяч подписей с просьбой отменить итоги торгов, в результате которых рощу отдали под застройку, и присвоить ей статус особо охраняемой природной территории.

Как добавили активисты, сбор подписей продолжается: за все время борьбы за лес уже более 10 тысяч человек поставили свои подписи под обращениями в различные инстанции.

Напомним, в августе суд отказал в удовлетворении иска защитников Березовой рощи к застройщику. Они заявили, что будут обжаловать это решение.