Дмитрий Рогозин может посетить Пермь

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в октябре может посетить Пермь. Его пригласил губернатор региона Максим Решетников во время рабочей встречи на полях авиационно-космического салона "МАКС-2019".

О возможной дате визита журналистам сообщил сам Рогозин. На встрече с губернатором они обсудили развитие технополиса "Новый Звёздный" в Пермском крае: модернизацию предприятия "Протон-ПМ", где планируется запустить серийное производство ракетных двигателей на экологически чистых компонентах топлива, инфраструктуру кластера. Рогозин отметил усилия властей региона в развитии рабочего городка.

Одной из основных обсуждаемых тем стало развитие технополиса "Новый Звёздный" в Пермском крае. В частности, Рогозин и Решетников обсудили модернизацию предприятия "Протон-ПМ", на котором планируется запустить серийное производство ракетных двигателей на экологически чистых компонентах топлива. "Надеюсь, это благотворно скажется на регионе. Если и будут какие-то испытания производств в Пермском крае, то это РД-191 под “Ангару” (ракета. – Прим. ред.). А это кислородно-реактивный двигатель, чистые компоненты. Мы любим Пермский край, любим Каму, не хочется оставлять плохой след в таком красивом регионе", – отметил глава "Роскосмоса".

Также Дмитрий Рогозин обратил особое внимание на развитие социальной инфраструктуры кластера "Новый Звёздный": "Здесь я очень благодарен губернатору за все его усилия, которые связаны с развитием инфраструктуры. Раньше приезжали в Пермь – рабочий городок только развивался. Сейчас появятся новые рабочие места, специалисты, и надо, чтобы для них была не только дорога, но и хорошая школа".

Глава Прикамья Максим Решетников со своей стороны отметил, что ПАО "Протон-ПМ" (входит в ГК "Роскосмос") уже был создан мастер-план, согласно которому и ведётся развитие инфраструктуры в микрорайоне Новые Ляды – территории перспективного развития технополиса. "Кроме того, было решено, чтобы при создании новых производств были задействованы и старые корпуса. Даже если площади не понадобятся, будем обсуждать варианты создания технопарков", – подчеркнул губернатор.

К 2025 году в микрорайоне Новые Ляды планируется создать современную спортивную инфраструктуру, построить бассейн. Будут отремонтированы здания местной поликлиники на 150 посещений в сутки и Техно-Школы им. В.П. Савиных на 1 тыс. мест. Кроме того, планируется провести реконструкцию очистных сооружений и фильтровальной станции в Новых Лядах.

В ходе встречи Дмитрий Рогозин напомнил, что уже на 2023 год намечено начало системных пусков ракет "Ангара" с космодрома Восточный. По его словам, это существенно увеличит прирост поступлений в бюджет Пермского края, "потому что двигатели, на которых будет летать “Ангара”, это и есть пермские РД-191. А это кратное увеличение производства, соответственно, и доходов региона".

Также Дмитрий Рогозин и Максим Решетников обсудили сотрудничество "Роскосмоса" с ПАО "НПО “Искра”". По словам главы госкорпорации, оно является одним из главных для "Роскосмоса" в части электрогенерации. "Сейчас в рамках импортозамещения стали делать хорошие машины отечественного производства, позволяющие обслуживать Арктику и обеспечивать электричеством труднодоступные регионы. Двигатели для них также делают в Пермском крае", – отметил Дмитрий Рогозин.