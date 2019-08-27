Пятеро из шести тагильских хирургов, написавших заявления на увольнения, решили остаться

Власти Свердловской области по итогам поездки заместителя губернатора Павла Крекова в Нижний Тагил начали проверку ситуации с протестом врачей. Она продлится месяц. Кроме того, предстоит изучить ситуацию во всех больницах второго уровня, чтобы понять, есть ли в них аналогичные проблемы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что ранее сразу все шесть врачей хирургического отделения ЦГБ №1 написали заявления на увольнение из-за низких зарплат и высокой нагрузки, последовав примеру своих коллег из Демидовской больницы. Минздрав собрал специальную комиссию, данные о зарплате врачей у разных сторон существенно расходятся. Позже один из сотрудников ЦГБ №1 отозвал заявление на увольнение.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге рассказал журналистам, что губернатор подписал приказ о проверке работы первой и Демидовской больниц Нижнего Тагила. Предстоит изучить, как формируется фонд оплаты и стимулирования.

"Сбоев в работе хирургов не было. Шестеро написали заявление, пятеро решили остаться. Есть недоработки в стиле руководства", - сказал Креков.

Проверят все учреждения второго уровня, где оказывается основная масса хирургической помощи.

"Ставка должна формироваться из 55 процентов основного оклада и 45 - стимулирования. С врачами не встречались или мало встречались. Сегодня был большой разбор полетов. Через две недели доложат губернатору об итогах", - подытожил Креков.