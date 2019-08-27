"Можете купить": Путин согласился продать Турции истребители Су-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтересовался возможностью покупки истребителей Су-57. Новейшую технику в экспортном варианте (Су-57Э) продемонстрировали Эрдогану и его российскому коллеге Владимиру Путину в Жуковском, где сегодня открылся международный авиасалон МАКС-2019.

В ходе посещения МАКС-2019 Эрдоган вместе с Путиным остановились у российского истребителя, и президент Турции поинтересовался, летает ли уже эта машина. Путин подтвердил: "Летает". Турецкий лидер поинтересовался, можно ли купить уже этот самолет. Путин ответил утвердительно: "Можете купить". После осмотра статической экспозиции истребитель показали и на демонстрационных полетах.

Напомним, после того, как США отказались продавать Турции свои F-35 из-за покупки этой страной российских комплексов С-400, турецкие власти заявили, что рассматривают возможность покупки военных самолетов у других стран, в частности у России и Китая.