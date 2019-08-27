18 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
проблесковый маячок, полиция, ГИБДД (2018) | Фото:Накануне.RU

Скончалась вторая пострадавшая в аварии с автобусом в Перми

Увеличилось количество жертв аварии с участием автобуса № 53 в Перми. Одна из пострадавших пассажирок скончалась в больнице, сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения Пермского края.

Таким образом, в результате аварии скончалось два человека, одна пассажирка умерла на месте. В больнице остаются 15 человек, в том числе один ребенок.

Общее состояние взрослых оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Три пациента находятся в тяжелом состоянии, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Профиль травм, полученных пострадавшими, - хирургия, нейрохирургия и травматология.

Авария, напомним, произошла вечером 17 августа, автобус врезался в бетонное ограждение здания. По предварительным данным, во время движения водитель не справился с управлением.

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Скончалась вторая пострадавшая в аварии с автобусом в Перми

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Теги: автобус врезался в здание, автобус №53, дтп, авария, столкновение, пострадавшие, такси, материальная помощь



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