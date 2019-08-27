18 Сентября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
Пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора (2019) | Фото: Накануне.RU

В казне Тюменской области нашли "лишние" 58 млрд и уже решили, как потратят

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес предложение в региональную думу с просьбой скорректировать бюджет. В частности, предлагается увеличить текущие расходы сразу на 48 млрд руб., а доходная часть составила 58 млрд руб. с лишним.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, дополнительные доходы образовались в результате позитивной экономической конъюнктуры и в первую очередь от налоговых поступлений с прибыли организаций, включая территории нефтеносных автономных округов – Ямала и Югры.

Глава региона уже решил, как распорядится средствами. Так 4,5 млрд уйдет на ЖКХ, 2,5 млрд – на субсидии ресурсоснабжающим организациям, на жилье – почти 2 млрд, а муниципальным бюджетам перепадет 1,5 млрд "целковых". Всего траты подробно расписаны почти на 30 страниц. Однако львиная доля пойдет на программу "Сотрудничество" - 25, 3 млрд руб.

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В казне Тюменской области нашли "лишние" 58 млрд и уже решили, как потратят

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Теги: бюджет, перераспределение доходов, программа сотрудничество



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Развитие сюжета:

Ранее 05.09.2019 09:28 Мск Тюменские депутаты "с голоса" увеличили бюджет на 58 млрд рублей

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