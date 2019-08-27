В казне Тюменской области нашли "лишние" 58 млрд и уже решили, как потратят

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес предложение в региональную думу с просьбой скорректировать бюджет. В частности, предлагается увеличить текущие расходы сразу на 48 млрд руб., а доходная часть составила 58 млрд руб. с лишним.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, дополнительные доходы образовались в результате позитивной экономической конъюнктуры и в первую очередь от налоговых поступлений с прибыли организаций, включая территории нефтеносных автономных округов – Ямала и Югры.

Глава региона уже решил, как распорядится средствами. Так 4,5 млрд уйдет на ЖКХ, 2,5 млрд – на субсидии ресурсоснабжающим организациям, на жилье – почти 2 млрд, а муниципальным бюджетам перепадет 1,5 млрд "целковых". Всего траты подробно расписаны почти на 30 страниц. Однако львиная доля пойдет на программу "Сотрудничество" - 25, 3 млрд руб.