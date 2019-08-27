Минкульт Украины пригрозил Филарету санкциями за попытки сохранить киевский "патриархат"

Министерство культуры Украины направило лидеру раскольнического киевского "патриархата" Михаилу Денисенко-Филарету письмо, в котором пригрозило штрафами за попытки сохранить свою структуру. Копию письма обнародовал телеграм-канал Churcher.

Причиной недовольства ведомства являются требования Денисенко не перерегистрировать имущество и объекты его организации на "единую церковь" раскольников. Канал сообщает, что Денисенко написал в Минкульт соответствующее письмо. Там ответили, что будут действовать в рамках украинского законодательства.

Также его предупредили, что подобные требования с его стороны могут быть расценены как "попытки вмешаться в деятельность должностных лиц", а это "влечет за собой ответственность в соответствии с законом", т.е. штрафы.

Напомним, Минкульт отменил устав киевского "патриархата" как якобы несуществующей организации, хотя действий, направленных на юридическую ликвидацию, с ее стороны не было. Однако в ведомстве ссылаются на то, что в декабре прошлого года все раскольники объединились, поэтому "патриархата" больше нет. Налицо вмешательство властей в чисто церковные вопросы, что, однако, является обязательством украинской власти по соглашению бывшего президента Петра Порошенко с экуменическим патриархом Варфоломеем.

Киевский "патриархат" подал иск против Минкульта, обвинив его в выполнении политического заказа по уничтожению "единственной церкви, независимой от религиозных центров, которые находятся за пределами Украины", имея в виду, что "единая церковь", согласно томосу, подчиняется Фанару.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Денисенко призвал своих сторонников протестовать против нового лидера раскола Сергея Думенко-Епифания. Он также обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о защите своего "патриархата". Но тот сохраняет нейтралитет, который в сложившихся условиях играет против Денисенко и его структуры.