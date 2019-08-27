Паоло Коэльо извинился перед французами за поведение бразильского президента Болсонару

Популярный бразильский писатель Паоло Коэльо извинился перед французами за "истерию", проявленную президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Видео с извинениями прозаик опубликовал в своем твиттере.

По словам Коэльо, лидер его страны "готов говорить все, лишь бы не брать на себя ответственность".

"Это грустное видео, в котором я извиняюсь перед моими французскими друзьями, за истерику, которую позволил себе Болсонару по отношению к Франции и семье президента этой страны", - заявил в своем обращении автор "Алхимика".

Также писатель нелицеприятно отозвался о властях Бразилии, которые бездействуют, пока горят амазонские леса (собственно, конфликт Болсонару с Эммануэлем Макроном тоже начался из-за пожаров, а потом бразильский лидер перешел на личности).

"В Бразилии наступил момент тьмы, но он пройдет с отступлением ночи… Я прошу прощения у вас", - говорит писатель.

Коэльо является послом доброй воли ООН, он также основал свой благотворительный фонд в Рио-де-Жанейро, который помогает бедным и попавшим в беду бразильцам, особенно пожилым и детям.

После заочной перепалки с Макроном Болсонару обвинил французского президента в том, что у него "колониальный склад ума", а затем начал оставлять едкие комментарии в адрес внешности жены Макрона Бриджит.