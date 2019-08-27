Паоло Коэльо извинился перед французами за поведение бразильского президента Болсонару

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Паоло Коэльо (2019) | Фото:Wikipedia

Паоло Коэльо извинился перед французами за поведение бразильского президента Болсонару

Популярный бразильский писатель Паоло Коэльо извинился перед французами за "истерию", проявленную президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Видео с извинениями прозаик опубликовал в своем твиттере.

По словам Коэльо, лидер его страны "готов говорить все, лишь бы не брать на себя ответственность".

"Это грустное видео, в котором я извиняюсь перед моими французскими друзьями, за истерику, которую позволил себе Болсонару по отношению к Франции и семье президента этой страны", - заявил в своем обращении автор "Алхимика".

Также писатель нелицеприятно отозвался о властях Бразилии, которые бездействуют, пока горят амазонские леса (собственно, конфликт Болсонару с Эммануэлем Макроном тоже начался из-за пожаров, а потом бразильский лидер перешел на личности).  

"В Бразилии наступил момент тьмы, но он пройдет с отступлением ночи… Я прошу прощения у вас", - говорит писатель.

Коэльо является послом доброй воли ООН, он также основал свой благотворительный фонд в Рио-де-Жанейро, который помогает бедным и попавшим в беду бразильцам, особенно пожилым и детям.

После заочной перепалки с Макроном Болсонару обвинил французского президента в том, что у него "колониальный склад ума", а затем начал оставлять едкие комментарии в адрес внешности жены Макрона Бриджит.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Паоло Коэльо извинился перед французами за поведение бразильского президента Болсонару

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: паоло коэльо, жаир болсонару, эммануэль макрон, бразилия, амазонка, франция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети