18 Сентября 2020
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Дмитрий Кобылкин в Югре, Наталья Комарова (2019) | Фото: vk.com/shtabugra

Дмитрий Кобылкин вместе с губернатором Югры "зажгли" звезду Самотлорского месторождения

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин сегодня вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой приняли участие в церемонии открытия мемориальных плит "Звезды Югры", где уже установлено 46 памятных знаков.

Информация об этом размещена в группе "Правительство Югры" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Церемония состоялась в Музее геологии, нефти и газа. В этом году свою "звезду" получили заслуженный геолог региона Георгий Рещиков и один из первых разработчиков Самотлорского месторождения Александр Суздальцев. Также состоялось открытие мемориальной плиты в честь 50-летия со дня ввода в разработку Самотлорского месторождения, которое является крупнейшим месторождением нефти в России. Памятную звезду передали для установки в Нижневартовске.

Дмитрий Кобылкин в Югре, Наталья Комарова(2019)|Фото: vk.com/shtabugra

"Памятная плита со звездой передана в Нижневартовск, жителям города, благодаря их работе она зажглась, и никто, кроме них, лучше ее не сохранит", - сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

Дмитрий Кобылкин(2018)|Фото: Фото: Накануне.RU

Вместе с министром глава региона поздравила ветеранов и работников отрасли. Отметим, что за каждой звездой стоит выдающийся деятель, внесший значительный вклад в освоение региона.

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Дмитрий Кобылкин вместе с губернатором Югры "зажгли" звезду Самотлорского месторождения

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Теги: Дмитрий Кобылкин, День работников нефтяной промышленности, Минэнерго, Наталья Комарова



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