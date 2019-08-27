Директор южноуральского предприятия получил штраф за многомиллионные долги по зарплате

В Челябинской области осудили директора ООО "СК "Регион-Строй" Александра Гончаренко.

Мужчину признали виновным в невыплате зарплаты своим сотрудникам.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области, Гончаренко за 2016-2017 годы допустил задолженность перед 136 работниками в размере 13,6 млн руб.

Директор мог выплатить зарплату работникам, так как расчеты по хозяйственным договорам "Регион-Строй" производились через расчетные счета подконтрольных предприятий.

Также имущество Гончаренко на 7 млн руб. арестовано.

Суд назначил ему штраф в размере 300 тыс. руб.