18 Сентября 2020
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Однако свободные места на центральных трибунах все равно можно было заметить (2018) | Фото: Накануне.RU

РФС подтвердил, что молодежная сборная России проведет матч в Екатеринбурге

Сегодня Российский футбольный союз официально сообщил, что 11 октября молодежная сборная России проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2021 в Екатеринбурге. Соперником будет команда Польши.
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Как сообщили Накануне.RU в РФС, игра пройдет на стадионе "Екатеринбург-Арена". Точное время начала встречи определится позднее.

Перед матчем в уральской столице подопечные Михаила Галактионова проведут еще две отборочные встречи: 6 сентября в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена" они откроют квалификацию матчем с Сербией, а 10 сентября на выезде сыграют с Болгарией. Также в своей отборочной группе россиянам предстоит побороться за выход в финальную стадию с командами Латвии и Эстонии.

Напомним, о том, что молодежная сборная России может провести матчи в Екатеринбурге, ранее в эксклюзивном интервью Накануне.RU рассказывал президент ФК "Урал" Григорий Иванов.

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РФС подтвердил, что молодежная сборная России проведет матч в Екатеринбурге

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Теги: РФС, Россия, Польша, Екатеринбург



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