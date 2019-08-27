РФС подтвердил, что молодежная сборная России проведет матч в Екатеринбурге

Сегодня Российский футбольный союз официально сообщил, что 11 октября молодежная сборная России проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2021 в Екатеринбурге. Соперником будет команда Польши.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, игра пройдет на стадионе "Екатеринбург-Арена". Точное время начала встречи определится позднее.

Перед матчем в уральской столице подопечные Михаила Галактионова проведут еще две отборочные встречи: 6 сентября в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена" они откроют квалификацию матчем с Сербией, а 10 сентября на выезде сыграют с Болгарией. Также в своей отборочной группе россиянам предстоит побороться за выход в финальную стадию с командами Латвии и Эстонии.

Напомним, о том, что молодежная сборная России может провести матчи в Екатеринбурге, ранее в эксклюзивном интервью Накануне.RU рассказывал президент ФК "Урал" Григорий Иванов.