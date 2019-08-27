18 Сентября 2020
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(2019) | Фото: www.youtube.com/watch?v=5vOFfELe9uk

В Брянске на ярмарке корову нарядили в форму советского солдата

На сельскохозяйственной ярмарке в Брянске местный блогер обнаружил корову, которую организаторы одели в гимнастерку советского солдата и соответствующую пилотку.

Об этом в своем ролике рассказал местный блогер "Вдребезги23", который посетил мероприятие. Судя по вывеске, идея, вероятно, принадлежала сотрудникам ООО "Молочное", расположенном в Трубчевском районе Брянской области.

Характерно, что блогер обращается к посетителям выставки с просьбой прокомментировать наряд для коровы, однако практически никто не решился озвучить свое мнение.

В ролике блогер сообщает, что на этой же ярмарке он уже видел поросят в форме советских партизан.

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В Брянске на ярмарке корову нарядили в форму советского солдата

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Теги: Брянск, ярмарка, сельскохозяйственная ярмарка, коровы, поросята, коровы в форме советских солдат



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