В Брянске на ярмарке корову нарядили в форму советского солдата

На сельскохозяйственной ярмарке в Брянске местный блогер обнаружил корову, которую организаторы одели в гимнастерку советского солдата и соответствующую пилотку.

Об этом в своем ролике рассказал местный блогер "Вдребезги23", который посетил мероприятие. Судя по вывеске, идея, вероятно, принадлежала сотрудникам ООО "Молочное", расположенном в Трубчевском районе Брянской области.

Характерно, что блогер обращается к посетителям выставки с просьбой прокомментировать наряд для коровы, однако практически никто не решился озвучить свое мнение.

В ролике блогер сообщает, что на этой же ярмарке он уже видел поросят в форме советских партизан.