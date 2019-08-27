Уральские застройщики предложили изымать земли у населения

Строители Урала разработали поправки в Земельный кодекс РФ, которые разрешают изымать земельные участки для строительства и реконструкции школ и детских садов. Проект за подписью президента Ассоциации строителей Урала Вячеслава Трапезникова направлен замгубернатора Свердловской области Олегу Чемезову. Строители просят у властей региона помощи в продвижении инициативы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АСУ, поправки разрешают изъятие земельных участков для строительства и реконструкции объектов образования местного значения: школ и детских садов. По мнению авторов, изъятие земель решит проблему нехватки мест в школах и садиках в существующих районах Екатеринбурга. В новых микрорайонах застройщик оставляет земли для общеобразовательных учреждений заранее, но там, где нет государственных муниципальных земель, механизм не работает.

"Именно для этого строители Урала предлагают дополнить перечень объектов местного значения в статье 49 Федерального закона. И изымать земли предлагается по рыночной стоимости. В 2015 г. Аркадий Чернецкий уже выходил с подобной инициативой в Государственную думу, но тогда законопроект был отклонён", - отметили в АСУ.

Как сообщало Накануне.RU, положение об изъятии земель и недвижимости содержалось в проекте закона о развитии комплексных территорий. Однако неоднозначные поправки были исключены из финальной версии закона.