18 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

СМИ: Зеленский определился с премьер-министром

Украинский президент Владимир Зеленский будет предлагать Верховной раде назначить премьер-министром страны замглавы своего офиса Алексея Гончарука. Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на анонимный источник. Поскольку у партии Зеленского большинство в новом парламенте, его предложения будут поддерживаться.
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По данным издания, завтра Зеленский в своем офисе проведет совещание по кандидатурам других членов правительства.

Накануне.RU писало в конце июля, что Зеленский хочет видеть премьером подконтрольного ему Гончарука, который не устраивает США. В начале августа олигарх Игорь Коломойский назвал его одним их двух главных претендентов на пост премьера.

Интересно, что вчера спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер признал, что если партия Зеленского выиграла выборы с таким результатом, то у нее есть право формировать правительство и ставить своих людей на соответствующие должности. Это может означать, что договоренности с США по кандидатуре премьера были достигнуты.

Гончарук родился в 1984 году, окончил в 2006 году Институт права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом. Работал советником вице-премьера Степана Кубива, в 2015 году возглавил Офис эффективного реагирования, который существует на деньги ЕС. Весной этого года соучредитель виртуального банка Monobank Дмитрий Дубилет познакомил его с Андреем Богданом, который и привел его в администрацию президента.

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СМИ: Зеленский определился с премьер-министром

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук



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