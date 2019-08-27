Баскетбольный клуб "Парма" получил дополнительное финансирование из бюджета города

Депутаты пермской гордумы на сегодняшнем заседании рассмотрели вопрос о перераспределении средств городского бюджета без изменений его основных параметров, передает корреспондент Накануне.RU.

В результате перераспределения пермский баскетбольный клуб "Парма" получил дополнительно 20 млн руб. Общая сумма финансирования клуба из городского бюджета в этом году составила 80 млн руб. Против выделения дополнительных денег клубу выступил депутат Геннадий Сторожев. Он заявил, что клуб показывает низкие результаты, и потому необходимо либо в разы увеличить его финансирование, либо отказаться от финансирования вообще - чтобы клуб "зарабатывал самостоятельно, как и положено профессиональным клубам".

Добавим, что с начала года бюджет клуба составлял 218 млн руб., - 60 млн руб., клубу выделил город, 70 - край, остальное - выручка от продажи билетов и спонсорская помощь.