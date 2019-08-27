На Абызова завели новую уголовку

Бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова заподозрили в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Против него завели новое уголовное дело. Его уже соединили в одно производство с первоначально возбужденным уголовным делом.

Как сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда, Абызов подозревается в том, что будучи министром, участвовал в деятельности коммерческих организаций.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово. Во время ареста адвокаты также предлагали залоги домашний арест на даче в Барвихе. Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд руб. Абызов не сотрудничает со следствием и отказался от дачи показаний. По делу Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд руб.