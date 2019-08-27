Златоустовский электрометаллургический завод включили в реестр недобросовестных поставщиков

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал правомерным заключение Челябинского УФАС о включении АО "Златоустовский электрометаллургический завод" в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В июне прошлого года завод стал победителем аукциона на поставку стального металлопроката для АО СКБ "Турбина". Начальная цена закупки составила 44,8 млн рублей.

Однако завод не направил подписанный договор заказчику аукциона. Тогда АО СКБ "Турбина" признало ЗЭМЗ уклонившимся от заключения договора и обратилось в УФАС.