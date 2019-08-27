"Дочка" Ростеха готова без суда договориться с Boeing по поводу 737 MAX, если условия будут "взаимовыгодными"

"Дочка" Ростеха – лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис" – готова к переговорам с Boeing и может отозвать иск, если ее условия будут удовлетворены. Компания хочет компенсировать потери, которые несет из-за срыва поставок Boeing 737 MAX (всего 35 самолетов).

"К сожалению, по известным причинам первоначально установленные даты поставки лайнеров перенесены на 3 года - с октября 2019 года на март 2022 года. При этом мы в полном объеме осуществили авансовые платежи и несем потери. Если руководство Boeing проявит добрую волю, мы готовы сесть за стол переговоров и прийти к взаимовыгодному внесудебному решению по компенсации понесенных затрат", - цитирует ТАСС представителя лизинговой компании.

Он отметил, что самолеты приобретались для российских авиакомпаний и предлагались, в том числе, лоукостеру "Победа".

Газета Financial Times 27 августа сообщила, что российская компания стала первым истцом, пытающимся взыскать с американской авиастроительной корпорации компенсацию и предоплату за убытки в связи с "приземлением" MAX.

Отказываться от заказов перевозчики начали из-за туманных перспектив самолета: с весны он не летает и не поставляется авиакомпаниям, точных дат допуска в небо тоже нет (хоть и есть надежда на получение разрешения до конца 2019 года). Издание отмечает, что в иске "Авиакапитал-Сервис" указывает на "утаивание корпорацией критической информации" от американского авиарегулятора – Федерального управления гражданской авиации (FAA). В иске, поданном в окружной суд округа Кук в Чикаго, утверждается, что Boeing "намеренно" не раскрыл информацию о летной годности MAX своим клиентам, включая "Авиакапитал-Сервис", с целью побудить их купить самолет.

В иске лизинговая компания требует расторгнуть договор на заказ 35 самолетов и возместить ей $110 млн.

Напомним, регуляторы всех стран "приземлили" Boeing 737 весной – после второй за полгода катастрофы данного типа. В двух катастрофах погибли 346 человек, есть основания считать, что причиной стал дефект ПО самолета. Кроме того, в ходе расследования и проверок были выявлены еще несколько дефектов, в том числе связанные с работой автопилота.