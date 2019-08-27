18 Сентября 2020
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Политика Курганская область
Владимир Якушев, Вадим Шумков (2019) | Фото: Накануне.RU

В Кургане ждут главу Минстроя России

28 августа в Курган с официальным визитом приедет министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Известно, что он проведет в Кургане ряд совещаний.

Как сообщил Накануне.RU источник в правительстве Курганской области, визит Якушева намечен на вторую половину дня. Ожидается, что он проведет встречу тет-а-тет с главой Зауралья Вадимом Шумковым, после чего примет доклады местных чиновников о реализации в регионе нацпроекта "Экология" и его составляющей - федерального проекта "Чистая вода". Также во время визита Якушева речь пойдет и о старте национального проекта "Жилье и городская среда".

Напомним, в январе этого года Якушев посетил продольный водопровод в Кургане и отметил, что Зауралье войдет в федеральную программу "Чистая вода". Он добавил, что курганским властям нужно как можно быстрее разработать проектно-сметную документацию, чтобы получить деньги. В ходе завтрашнего визита чиновники должны заявить о готовности этой документации.

Стоит отметить, что Вадим Шумков - бывший подчиненный Якушева во время его работы в Тюменской области на посту главы региона.

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В Кургане ждут главу Минстроя России

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Теги: Владимир Якушев, Курган, визит, Минстрой, Вадим Шумков



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Ранее 28.08.2019 14:07 Мск "Заслуживает уважения". Якушев остался доволен увиденным в Кургане

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