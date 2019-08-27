В Екатеринбурге родителя первоклассника осудили за поддельный документ ради записи в школу

В Екатеринбурге суд вынес приговор родителю, предъявившему поддельное свидетельство для зачисления ребенка в первый класс.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, расследование показало, что один из родителей, чтобы его ребенка зачислили в первый класс средней школы №25, предоставил поддельное свидетельство о регистрации по месту пребывания через отдел приема и выдачи документов Центра муниципальных услуг. Вскоре об этом стало известно прокуратуре, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "использование заведомо подложного документа".

Женщина полностью признала себя виновной. В итоге суд прекратил производство по данному делу, назначив родительнице меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Отметим, что в Екатеринбурге участились случаи, когда родители подделывают прописку своего ребенка ради зачисления в первый класс.