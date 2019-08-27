18 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, самолеты (2019) | Фото: Накануне.RU

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции перрона в Шереметьево-1

Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции инфраструктуры летного поля (рулежные дорожки, стоянки для самолетов и т.д.) на западном перроне Шереметьево-1 (терминал B).

"Сейчас в рамках проекта второй очереди реконструкции аэропорта идет строительство двух участков новой магистральной рулежной дорожки и примыкающих к ней рулежных дорожек, а также реконструкция центрального перрона сектора обслуживания внутренних рейсов Шереметьево-1, очистных сооружений и водосточно-дренажной сети", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Для того, чтобы аэропорт не выходил из эксплуатации на время строительства новых объектов и реконструкции старых, предусмотрено два этапа работ.

Сначала будет реконструирована основная часть перрона с расширением зоны стоянки и построена специальная площадка для противообледенительной обработки. Также проектом предусмотрено строительство участков примыкания к соединительным рулежным дорожкам, построенным в рамках реализации проекта "Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьево". В качестве расчетного типа обслуживаемых самолетов принята модель современных широкофюзеляжных лайнеров Boeing 777-300ER. 

В рамках второго этапа реконструкции будет построена рулежная дорожка РД-6 с участками примыкания  к западному перрону и магистральной рулежной дорожке. Также проложат систему водосточных коллекторов и проведут благоустройство территории, в том числе восстановят газон в тех местах, где почвенный покров был нарушен строительными работами.

Кроме того, проектной документацией предусматривается оснащение западного участка перрона и примыкающих к нему рулежных дорожек светосигнальным оборудованием.

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Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции перрона в Шереметьево-1

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Теги: главгосэкспертиза, реконструкция, перрон, шереметьево, аэропорт



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