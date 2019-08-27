18 Сентября 2020
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Политика Курганская область
Яков Сидоров, баннер (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава зауральского избиркома прокомментировал ситуацию с демонтажем баннеров кандидата в губернаторы от КПРФ

Председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов прокомментировал Накануне.RU ситуацию с демонтажем агитационных баннеров кандидата в губернаторы региона от КПРФ Якова Сидорова.

Напомним, компания "Область 45", у которой отделением КПРФ были арендованы места для агитации, якобы без законных оснований сняла баннеры - это произошло утром 3 августа 2019 года. Ранее Сидорову неоднократно предлагали снять их самостоятельно, но он отказывался. Кандидат в губернаторы рассказывал, что эта просьба исходила от молодых людей, а первоисточником ее выступил, как они пояснили, "очень уважаемый человек, которому не нравится, что баннеры там размещены".

"Любые агитационные материалы до начала их распространения предоставляются в избирательную комиссию , организующую выборы, для согласования. Мы проводим экспертизу на соответствие закону или несоответствие закону. Да, мы согласовали этот агитационный материал, он абсолютно соответствует действующему законодательству. Но есть такое понятие "политическая реклама" - это первое, а второе требование - все агитационные материалы должны быть изготовлены за счет средств избирательного фонда, а также размещены за счет средств избирательного фонда. И закон еще говорит о том, что любые агитационные материалы обязательно размещаются с согласия собственника", - сообщил Самокрутов.

Глава зауральского избиркома привел в пример аналогичный случай.

Яков Сидоров, баннер(2019)|Фото: Накануне.RU

"Не буду называть другую партию, а то скажут, что это реклама... но была у нас аналогичная ситуация: была информация про политическую партию. Кандидат, когда был зарегистрирован, он снял информацию о партии, открыл избирательный счет, заключил договор и разместил свои агитационные материалы. Здесь (в случае с Сидоровым - прим.) мы же рассматривали, и у нас есть решение избирательной комиссии, которое не обжаловано, где кандидат не стал обращаться к собственникам данных конструкций, чтоб с его согласия разместить свои материалы. Собственник принял решение демонтировать. То есть это чисто хозяйственный спор двух субъектов", - отметил Самокрутов.

Валерий Самокрутов(2016)|Фото:Накануне.RU

Он добавил, что сторонам было предложено: "Если вы считаете, что кто-то из вас не прав, обращайтесь в Арбитражный суд".

"Тем более, договор у них есть - между партией и собственником. Там прописана четкая норма - все спорные вопросы решаются в Арбитражном суде", - добавил Валерий Самокрутов.

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Глава зауральского избиркома прокомментировал ситуацию с демонтажем баннеров кандидата в губернаторы от КПРФ

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Теги: Яков Сидоров, баннеры, Курган, КПРФ, избирательная комиссия



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