Депутаты пермской гордумы без доклада и обсуждений рассмотрели один из самых острых вопросов повестки

Депутаты пермской гордумы на сегодняшнем заседании без докладов и обсуждений рассмотрели один из наиболее острых вопросов - изменение предназначения 40 гектаров земли в Кировском районе Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Большинством голосов депутаты изменили схему зонирования участка: с зоны Р-6 - рекреационные лесные массивы на зону Ц-6 - обслуживания промышленности, торговли и мелкого производства. Напомним, на 10 га этого участка планируется построить инфекционную больницу.

Как сообщает газета "Звезда", ранее инициативная группа жителей Кировского района подала в мэрию петицию против смены зонирования территории в микрорайоне Водники. Активисты опасаются, что на участке построят торгово-развлекательный центр. Отметим, что ранее в местных СМИ была информация о том, что на участке рядом с больницей возможно появление аквапарка.

Добавим также, что сегодня у здания мэрии прошел одиночный пикет против вырубки леса в Кировском районе. На заседании гордумы эту информацию парламентарии никак не прокомментировали.

За смену предназначения участка проголосовали 28 человек, "против" - один, воздержались трое.