Депутаты пермской гордумы без доклада и обсуждений рассмотрели один из самых острых вопросов повестки

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
природа туман лес (2007) | Фото: Накануне.ru

Депутаты пермской гордумы без доклада и обсуждений рассмотрели один из самых острых вопросов повестки

Депутаты пермской гордумы на сегодняшнем заседании без докладов и обсуждений рассмотрели один из наиболее острых вопросов - изменение предназначения 40 гектаров земли в Кировском районе Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Большинством голосов депутаты изменили схему зонирования участка: с зоны Р-6 - рекреационные лесные массивы на зону Ц-6 - обслуживания промышленности, торговли и мелкого производства. Напомним, на 10 га этого участка планируется построить инфекционную больницу.

Как сообщает газета "Звезда", ранее инициативная группа жителей Кировского района подала в мэрию петицию против смены зонирования территории в микрорайоне Водники. Активисты опасаются, что на участке построят торгово-развлекательный центр. Отметим, что ранее в местных СМИ была информация о том, что на участке рядом с больницей возможно появление аквапарка.

Добавим также, что сегодня у здания мэрии прошел одиночный пикет против вырубки леса в Кировском районе. На заседании гордумы эту информацию парламентарии никак не прокомментировали.

За смену предназначения участка проголосовали 28 человек, "против" - один, воздержались трое.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутаты пермской гордумы без доклада и обсуждений рассмотрели один из самых острых вопросов повестки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: инфекционная больница, строительство, лес, закамск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.04.2019 09:30 Мск Для строительства инфекционной больницы в Перми не будут рубить деревья
Ранее 20.04.2019 20:09 Мск Пермяки вышли на митинг в защиту леса
Ранее 18.04.2019 14:35 Мск "Деревьев на участке нет". Прикамского министра строительства спросили об инфекционной больнице
Ранее 09.04.2019 08:10 Мск Пермяки выходят на митинг против строительства инфекционной больницы
Ранее 08.06.2018 08:46 Мск В Перми создадут уникальную инфекционную больницу. Проект могут перенять другие регионы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети